Rony já tem uma proposta do Vasco em mãos. O clube aposta em um projeto de carreira para convencer o atacante, que tem vínculo até dezembro de 2026 com o Palmeiras, a aceitar vestir a camisa cruz-maltina.

O Palmeiras, por sua vez, liberou que o Cruz-Maltino negociasse diretamente com Rony. O atacante não faz parte dos planos do clube, conforme já foi dito pela presidente Leila Pereira.

O Vasco enfrenta a concorrência do Atlético-MG na disputa por Rony. Conforme informado pelo Lance! nesta quarta-feira (12), o atacante também tem uma proposta do clube mineiro. O técnico Cuca, inclusive, entrou em contato diretamente com o jogador.

Nas últimas semanas, Rony chegou a acertar com o Al Rayyan, do Catar, mas problemas burocráticos congelaram a transferência. Em razão do fechamento da janela catari, que encerrou no dia 31 de janeiro, o atacante não teve tempo hábil para realizar exames médicos e ser registrado.

Passagem de Rony, alvo do Vasco, pelo Palmeiras

Rony está no Palmeiras desde 2020. Pelo Alviverde, o atacante conquistou 11 títulos, sendo duas Libertadores (2020 e 2021). Durante a passagem pelo clube paulista, o jogador marcou 70 gols e deu 32 assistências em 284 partidas.

Rony, alvo do Vasco, tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

