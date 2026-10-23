O Palmeiras enfrentará o Estudiantes, da Argentina, na final da Libertadores. O adversário do Verdão foi definido nesta quinta-feira (22), após a eliminação do Flamengo no Maracanã. Depois de dois empates sem gols nas partidas das quartas de final, a equipe rubro-negra foi derrotada por 3 a 2 nas cobranças de pênaltis e deu adeus à competição continental.

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A decisão será disputada no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O Palmeiras garantiu a vaga na última quarta-feira (21), ao eliminar o Fluminense também nas penalidades, por 5 a 3, depois de perder por 1 a 0 no tempo regulamentar no Nubank Parque.

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Palmeiras vence nos pênaltis e elimina o Fluminense nas semifinais (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Como chegam Palmeiras e Estudiantes à final?

O Palmeiras avançou à decisão após uma classificação dramática diante do Fluminense. Com a derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar, o confronto foi decidido nos pênaltis. O goleiro Carlos Miguel defendeu a cobrança de Nonato, enquanto Marlon Freitas converteu a penalidade decisiva para garantir a vaga alviverde.

Já o Estudiantes eliminou o Flamengo no Maracanã. Após dois empates sem gols no confronto, a equipe argentina levou a melhor nas cobranças de pênaltis, por 3 a 2. O goleiro Muslera foi decisivo ao defender as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique.

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Quando será a final da Libertadores?

A final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A partida será disputada em jogo único e definirá o campeão da principal competição de clubes da América do Sul.