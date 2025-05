Escalação do Palmeiras: Abel promove mudanças no ataque para Libertadores

Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação do Palmeiras para a partida contra o Bolívar, na noite desta quinta-feira (15), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Recuperado de lesão, Maurício trabalhou com o restante do elenco na Academia de Futebol e assume a vaga de Estêvão entre os onze iniciais e forma trio ao lado de Vitor Roque e Facundo Torres. Assim como o lateral Marcos Rocha, que retorna no lugar de Giay.

Bruno Rodrigues e Micael seguem trabalho de transição física com o departamento médico e são desfalques. Já Gustavo Gómez, Paulinho e Estêvão foram preservados pela comissão técnica.

Com quatro vitórias, o clube paulista tem 100% de aproveitamento na competição continental e pode conquistar a melhor classificação geral em caso de vitória. A liderança do grupo G, por sua vez, já está garantido desde a vitória sobre o Cerro Porteño.

Estêvão, atacante do Palmeiras, comemora um dos gols do Alviverderde na partida contra o Cerro Porteño, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para encarar o Bolívar nesta noite tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Maurício, Facundo Torres e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Giay, Aníbal Moreno, Vanderlan, Mayke, Raphael Veiga, Lucas Evangelista, Luighi, Naves, Allan, Flaco López e Benedetti.

As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na sequência, o Verdão encerra sua participação diante do Sporting Cristal, também em casa.