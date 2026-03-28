Palmeiras demonstra otimismo para confirmar contratação de zagueiro

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, detalhou, em entrevista, a evolução das negociações pelo zagueiro Nino, atualmente no Zenit. O dirigente também comentou as tratativas pelo volante Danilo, formado nas categorias de base do clube e, hoje, jogador do Botafogo.

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Barros ressaltou o interesse do Palmeiras em fechar a contratação de Nino para a sequência da temporada. Além disso, afirmou que as conversas seguem em curso, mas são conduzidas por representantes do atleta.

- Nino é um jogador que a gente (Palmeiras) definiu e apostamos sempre na contratação dele. Não é uma contratação simples, até porque existe o clube que é o controlador da questão contratual. O Palmeiras já esteve com o Maxim (representante do Zenit), tem conversado com seus representantes e com o atleta. Quando ele esteve em São Paulo, estivemos juntos, e temos que estar sempre resguardando porque toda exposição é delicada - afirmou Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, em entrevista à ESPN.

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- O próprio empresário e o atleta acreditam que ela pode evoluir, nós só precisamos do tempo certo - completou.

Ao ser questionado sobre um possível retorno de Danilo ao Palmeiras, Anderson Barros afirmou que o jogador é bem avaliado pela diretoria alviverde e que precisou ser negociado devido às cifras oferecidas.

O diretor destacou não haver negociações em curso para a chegada do volante, que defendeu a Seleção Brasileira em amistoso contra a França.

- Danilo é um jogador que tem uma relação muito próxima com o Palmeiras, sempre teve, saiu na época porque havia uma necessidade. Mas está em um clube que atravessa algumas situações complicadas no processo de gestão, não acredito que ela possa evoluir nesse momento agora - explicou.

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O Palmeiras fechou a atual janela de transferências com duas contratações: Marlon Freitas, ex-Botafogo, e Jhon Arias, antigo sonho da diretoria e segunda contratação mais cara da história do clube, atrás apenas do atacante Vitor Roque.

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, detalhou a tentativa de concluir as contratações de Nino e Danilo (Foto: Reprodução/Palmeiras)

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