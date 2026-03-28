Lesão de titular do Palmeiras desespera torcedores: 'Acabou'

O Palmeiras confirmou que Joaquín Piquerez sofreu uma entorse no tornozelo direito, enquanto defendia a seleção uruguaia em amistoso contra a Inglaterra. O lateral-esquerdo deixou o gramado de maca após sofrer uma dividida com Madueke, da Inglaterra. A partida terminou empatada por 1 a 1, em Londres.

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O momento da lesão foi flagrado com nitidez pelas câmeras que transmitiam a partida. A imagem do jogador do Palmeiras tendo o pé torcido contra o gramado viralizou rapidamente. Em resposta, os torcedores do Verdão demonstraram muita preocupação com a baixa.

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Quem deve substituir Piqueréz?

Atualmente, Abel Ferreira tem Piquerez como titular absoluto na lateral esquerda do Palmeiras. O jovem Arthur, formado nas categorias de base, aparece como primeira opção no banco de reservas após vencer a concorrência interna com Jefté.

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Arthur é cotado para subistituir Piqueréz, lesionado na Data Fifa (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Convocados do Palmeiras

Ao todo, o Palmeiras teve oito jogadores convocados por quatro seleções diferentes: o Paraguai, com três representantes; a Argentina, com dois; além da Colômbia, que conta com Jhon Arias.

O Palmeiras mantém contato constante com membros das respectivas seleções para acompanhar a avaliação física de seus atletas convocados. A expectativa é de que o clube tenha todo o grupo de volta a São Paulo na noite da próxima quarta-feira (1º), véspera do confronto contra o Grêmio, em Barueri, pelo Brasileirão.

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