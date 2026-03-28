Palmeiras convive com problemas na Data Fifa após lesão e logística apertada

O Palmeiras encerrará a atual Data Fifa com, ao menos, um problema para a sequência da temporada. Titular absoluto da lateral esquerda, Piquerez precisou ser substituído ainda nos minutos iniciais do amistoso do Uruguai e deixou o gramado de maca.

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+ Piquerez, do Palmeiras, sofre lesão e deixa gramado de maca em amistoso do Uruguai

O lateral foi avaliado por membros do departamento médico de sua seleção, que constataram uma entorse no tornozelo direito, e perderá a próxima partida do Uruguai, contra a Argélia, na terça-feira (31). Ele será reavaliado pelo Palmeiras ao retornar ao Brasil.

Ao todo, o Palmeiras teve oito atletas convocados por quatro seleções diferentes nesta pausa para partidas internacionais: Paraguai (3), Argentina (2), Uruguai (2) e Colômbia (1) contam com representantes alviverdes.

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Piquerez, do Palmeiras, saiu machucado após lance com Madueke (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Logística apertada para o Brasileirão

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem do Lance!, o Palmeiras terá todos os oito convocados de volta a São Paulo na noite da próxima quarta-feira (1º). A diretoria mantém contato constante com representantes das seleções para monitorar a condição dos atletas. Um nova análise será realizada na Academia de Futebol assim que retornarem ao Brasil

Jhon Arias, Flaco López e Giay devem estar à disposição de Abel Ferreira para a partida contra o Grêmio, no dia 2 de abril, na Arena Barueri, pelo Brasileirão. O colombiano joga no dia 29, enquanto a dupla argentina entra em campo no dia 31, em Buenos Aires, o que facilita o retorno.

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Os representantes de Uruguai e Paraguai, por sua vez, também entram em campo no dia 31, mas as partidas serão realizadas na Europa. Assim, existe a possibilidade de o grupo não atuar no duelo diante do Grêmio, marcado para o dia 2, na Arena Barueri.

Convocados do Palmeiras na Data Fifa

Argentina: Flaco López (atacante) e Giay (lateral-direito) Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante) Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante) Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)

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