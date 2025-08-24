Marco Silva manda recado a Andreas Pereira em meio a negociação com o Palmeiras

Técnico do Fulham, Marco Silva voltou a responder questionamentos sobre o futuro de Andreas Pereira, que negocia uma possível transferência para o Palmeiras antes do término da janela, marcada para o dia 2 de setembro.

+ Contrato, vendas e busca por títulos: por que o Palmeiras reabriu conversas por Andreas Pereira

Após tratativas frustradas no início do ano, a diretoria alviverde voltou a tentar a contratação do meio-campista brasileiro, que chegaria à Academia de Futebol para ocupar a lacuna deixada por Richard Ríos, negociado ao Benfica.

– O Andreas (Pereira) tem sido um jogador muito importante para nós (Fulham). Esta tarde ele não está envolvido (na partida do Fulham contra o Manchester United). Não sei o que vai acontecer antes do término da janela de transferências – afirmou o treinador em entrevista.

Em seu último ano de contrato, Andreas Pereira tem futuro incerto na Inglaterra e avalia possibilidades na janela, visando a Copa do Mundo de 2026. Na estreia do Fulham na Premier League, foi relacionado pela comissão técnica, mas permaneceu no banco de reservas durante o empate em 1 a 1 com o Brighton.

Nos bastidores, o Palmeiras pretende não iniciar uma nova novela na busca pela contratação do brasileiro e mantém cautela nas tratativas, apesar de contar com novas vantagens em relação às conversas do início do ano.

Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira em ação na partida entre Fulham x Liverpool (Foto: Henry Nicholls / AFP)

O curto tempo de contrato e a falta de minutagem em campo aumentam o poder de barganha do Palmeiras, que não pretende oferecer os mesmos valores enviados em janeiro pelo atleta.

Andreas Pereira chegaria ao Alviverde para disputar vaga com Lucas Evangelista, única opção de origem no setor. Após ser eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras ainda disputa duas competições no calendário: Brasileirão e Copa Libertadores.