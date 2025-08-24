O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi escolhido como protagonista da nova campanha do iFood (plataforma de delivery alimentício). O técnico do time alviverde doou integralmente o cachê recebido para causas sociais que já apoia. Contudo, apesar da importante ação que está por trás do comercial, os internautas não perdoaram os trocadilhos e zoeiras.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Corinthians recebe entrada forte e web reage: ‘Não sei como’

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O técnico afirmou que uma de suas preocupações ao aceitar projetos como este é ajudar a gerar mais empregos no Brasil, país que, segundo ele, o recebeu de braços abertos.

A campanha está sendo veiculada em âmbito nacional com o objetivo de expandir o quadro de entregadores da empresa. Os valores envolvidos na contratação do técnico e as instituições que receberão as doações não foram divulgados.

continua após a publicidade

Palmeiras atualiza quadro de lesionados

✍️Texto de Vitor Palhares

O Palmeiras encara o Sport na próxima segunda-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro, com ao menos dois desfalques. Lesionados, Raphael Veiga e Paulinho não participaram das atividades da equipe na Academia de Futebol e seguem sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube.

Já Ramón Sosa, ausente na classificação sobre o Universitario, pela Libertadores, realizou preparação física individual e é dúvida para o próximo compromisso da equipe.

continua após a publicidade

A grande novidade pode ser o retorno de Bruno Rodrigues. Recuperado de duas cirurgias no joelho, o atacante segue aprimorando a parte física e treinou sem restrições com o restante do grupo. Com isso, pode ser selecionado pela comissão técnica para compor o banco de reservas.

O jogador Raphael Veiga segue lesionado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Desde que retornou ao Brasil após a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras não perdeu no Campeonato Brasileiro. Ao todo, são cinco vitórias e dois empates, contra Mirassol, no Allianz Parque, e Vitória, fora de casa.

Atualmente, a equipe liderado por Abel Ferreira ocupa a segunda colocação na tabela de classificação com 39 pontos conquistados, quatro atrás do líder Flamengo, que possui uma partida a mais.