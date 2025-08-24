Abel aposta em novo sistema tático no Palmeiras e tem último teste antes de revanche

Com a necessidade de mudanças após a eliminação sem gols na Copa do Brasil, Abel Ferreira abriu mão de um ataque com dois pontas e passou a escalar o Palmeiras com Vitor Roque e Flaco López como dupla de frente.

Antes reserva do camisa 9, o argentino voltou ao time titular na vitória sobre o Universitario, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, a dupla foi responsável por três dos quatro gols marcados em Lima, e ampliou o poder de fogo depois de duas partidas sem balançar as redes contra o Corinthians.

Entre as eliminatórias contra os peruanos, ambos atuaram novamente juntos, desta vez na vitória simples sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro, resultado fundamental para o Palmeiras permanecer na corrida contra o Flamengo, líder do Brasileirão com quatro pontos de vantagem e uma partida a mais.

Mesmo após alternar entre titular e reserva, Flaco López é o artilheiro do Alviverde na temporada, com 15 gols, apenas sete a menos do que em seu melhor ano pelo clube. As boas atuações do centroavante, inclusive, renderam convocação para a pré-lista da seleção argentina de Scaloni.

Contra o Sport, Flaco e Vitor Roque terão o último grande teste antes do reencontro com o Corinthians, responsável por eliminar o Palmeiras duas vezes em 2025, no Paulistão e na Copa do Brasil.

Escolhido por Abel para formar dupla com Vitor Roque, Flaco López comemora gol do Palmeiras na Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Números de Flaco e Vitor Roque pelo Palmeiras

A nova dupla de ataque do Palmeiras participou diretamente de 27 dos 80 gols da equipe na temporada - o que representa um terço dos tentos (33,75%). Diferente de Flaco López, que já fazia parte do elenco, Vitor Roque chegou ao clube na reta final do Campeonato Paulista, sem tempo para realizar a pré-temporada.

Após 13 jogos oficiais sem marcar, o atacante encerrou um jejum de quase mil minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha. Mais adaptado e com sequência em campo, já soma quatro participações em gols nos últimos quatro compromissos do Palmeiras.

Flaco López

Partidas: 42 Gols: 15 Assistências: 3 Minutos em campo: 2113

Vitor Roque