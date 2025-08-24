Torcedores reagem a vídeo de novo reforço do Palmeiras: ‘Será o próximo’

Um vídeo de Carlos Miguel, novo reforço do Palmeiras, viralizou nas redes sociais e emolgou demais os torcedores do Verdão. O treinamento do goleiro foi muito elogiado, e muitos já começaram a especular até a titularidade do arqueiro.

O Palmeiras seguiu, na manhã deste sábado (23), com a preparação para o duelo contra o Sport, no Allianz Parque, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratados nesta janela de transferências, Carlos Miguel e Jefté participaram das atividades realizadas na Academia de Futebol.

Nas redes sociais, os torcedores repercutiram muito um vídeo justamente desse último treinamento. Carlos Miguel, novo reforço do Palmeiras, foi assunto durante todo este sábado (23). Veja abaixo.

Veja reação dos torcedores com vídeo de novo reforço do Palmeiras

Weverton comenta chegada de Carlos Miguel e revela conversa com Abel Ferreira

O goleiro Weverton, atual titular da meta do Palmeiras, vê a concorrência aumentar em 2025. Isso porque a diretoria alviverde contratou Carlos Miguel, que será apresentado nesta sexta-feira (22), para brigar pela vaga entre os 11 principais jogadores de Abel Ferreira. Além deles, o time ainda conta com Marcelo Lomba. O camisa 21, no entanto, acredita que é muito positiva a concorrência no clube e que um vai aprender com o outro.

- O Palmeiras vem se reformulando em todas as posições, acho que faltava somente a posição de goleiro que o clube não tinha contratado nos últimos três anos, e isso é muito natural, faz parte do processo. O Palmeiras ganha mais uma opção de goleiro, ele é um grande rapaz, um grande goleiro, vai nos ajudar muito, é bom para mim, para o Lomba e para ele, um vai aprender com o outro - disse Weverton, após a classificação do Palmeiras para as quartas de final da Libertadores.

- Goleiro tem um preparador exclusivo, então a gente acaba convivendo mais tempo juntos, e quem ganha é o Palmeiras que tem goleiros para o presente e para o futuro. Às vezes as pessoas acham que quando chega alguém para competir é um problema, mas é o contrário, é bom para o Palmeiras para que continue bem, com mentalidade vencedora para ganhar títulos. Como um dos mais experientes do grupo essa é minha função, ajudar a atingir sua melhor versão, tenho certeza que o Abel sempre fará a melhor escolha - afirmou o arqueiro alviverde depois da chegada do novo reforço do Palmeiras.

Para Weverton, o clube acerta quando se prepara não apenas para o presente, mas também para um futuro próximo, já que passou um período sem contratar peças para o gol.

- O clube tem essa visão de pensar no agora, de continuar vencendo, mas também de ter uma uma equipe competitiva no futuro. A gente vem de cinco anos vencendo, formou uma equipe muito vencedora. Agora tem uma grande reformulação, com algum com alguns pilares que continuaram aqui e tenho certeza que vai continuar, é, com essa mentalidade vencedora e vai continuar vencendo aí com jogadores que estão chegando - completou sobre a chegada do novo reforço do Palmeiras.