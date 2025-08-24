O Palmeiras reabriu conversas com Andreas Pereira após negociações frustradas no início do ano, mas mantém cautela, principalmente pelo curto prazo antes do fechamento da janela de transferências. O clube tem até 2 de setembro para registrar novos atletas.

continua após a publicidade

+ Abel aposta em novo sistema tático no Palmeiras e tem último teste antes de revanche

Reserva na última partida do Fulham pela Premier League, o brasileiro entrou em seu último ano de contrato e tem futuro incerto na Inglaterra. Com isso, a diretoria alviverde enxerga o meia como oportunidade de mercado, assim como ocorreu com Carlos Miguel, além de entender que não precisará oferecer os mesmos valores de janeiro para concluir as tratativas.

Após quatro contratações na atual janela, o Palmeiras concentra-se na busca por um substituto para Richard Ríos, negociado ao Benfica por 30 milhões de euros. Apesar do padrão de contratar jogadores com potencial de revenda, a comissão técnica e a diretoria entendem ser necessário trazer alguém “pronto”, capaz de render de forma imediata.

continua após a publicidade

Com superávit na temporada, impulsionado pela venda de atletas como Ríos e Estêvão, o Palmeiras possui fluxo de caixa para realizar novas contratações, embora não tenha planos de reinvestir todo o montante recebido pelo colombiano (21 milhões de euros) na negociação.

Atualmente, Abel Ferreira possui apenas Lucas Evangelista como segundo volante de origem e voltou a testar novas opções no setor com o jovem Allan, titular no empate sem gols contra o Universitario.

continua após a publicidade

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, em ação pelo Fulham (Foto: Adrian Dennis / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras recalcula rota na busca por títulos

Após investir cerca de meio bilhão em reforços no início do ano, a diretoria do Palmeiras decidiu recalcular algumas rotas e ampliou a reformulação do elenco. Marcos Rocha e Mayke, experientes e líderes do grupo, tiveram seus contratos rescindidos de forma amigável. Já Vanderlan, que apresentava dificuldades para render quando substituía Piquerez, foi vendido ao grupo Red Bull.

Como reposição, o Palmeiras acertou a chegada de Khellven (direita) e Jefté (esquerda) para as laterais. A dupla, que defendia CSKA e Rangers, respectivamente, retorna ao Brasil após passagem pela Europa, mas com status de reservas na equipe de Abel.

Assim como revelou anteriormente, o treinador português condiciona sua permanência no clube a conquistas de título. Desde que chegou ao Palmeiras, em 2020, Abel Ferreira nunca terminou uma temporada sem taças. Outro fator preponderante será a opinião de sua família.

- E só falta uma cláusula para eu assinar. Se não ganhar títulos posso ir embora. É a única que falta, porque a Leila não quer. Eu tenho um contrato para assinar de dois anos desde janeiro - afirmou.

- E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Mas não é momento nenhum para decidirmos o que quer que seja - revelou após vitória simples sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro.

A possível chegada de Andreas Pereira preencheria a principal lacuna do elenco atualmente, além de oferecer um substituto à altura para Ríos, um dos destaques do Palmeiras na campanha do Mundial de Clubes.

De acordo com apuração da reportagem, o Palmeiras ainda não formalizou uma proposta oficial pelo jogador, apesar de manter contatos com o estafe. A tendência é que uma oferta seja enviada caso o clube receba o aval do atleta para um retorno ao Brasil.

Procurado, o Palmeiras afirmou que não se manifesta sobre movimentações na janela de transferências.