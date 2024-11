Apesar de ocupar a segunda colocação no Campeonato Brasileiro de 2024, o Palmeiras faz uma campanha melhor que na temporada 2023, quando, a essa altura da competição, na 33ª rodada, tinha cinco pontos a menos em comparação à atual edição. Eram 59 pontos no ano passado contra 64 desta vez.

Mesmo assim, o técnico Abel Ferreira vê o título mais próximo do Botafogo, que lidera a competição com 68 pontos após o empate em 0 x 0 com o Cuiabá neste sábado (9). Com uma temporada pior em termos de pontuação, o Alviverde conseguiu reverter uma vantagem que chegou a 13 pontos do alvinegro carioca, mas o desempenho "fora da curva" é o que gera desconfiança no técnico português.

Resultados do futebol: Estêvão comemora gol do Palmeiras sobre o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

- Estamos no nosso padrão, até melhor que no ano passado. Temos que dar os parabéns a quem tem um desempenho espetacular, que é o Botafogo. Um desempenho fora da curva, uma equipe bem montada, que tem um ótimo treinador e que tem tido um desempenho espetacular. Não me custa reconhecer isso. Eles têm tudo para serem campeões. Têm uma boa vantagem. Não precisamos falar mal do Palmeiras porque estamos fazendo igual ou melhor que o ano passado. Odeio perder, mas reconheço quando o adversário tem o desempenho que tem - destacou Abel em coletiva após vitória contra o Grêmio.

A frase não é uma novidade para a torcida palmeirense. Na temporada passada, em mais de uma oportunidade, o técnico português "cravou" o título botafoguense no Brasileirão. Na 25ª rodada, quando o Palmeiras perdeu para o RB Bragantino por 2 x 1, Abel demonstrou irritação ao ser questionado pela briga pelo título em 2023.

- Eu já falei sobre isso, o que eu falei sobre isso várias vezes? Desde que o Luís Castro ganhou em nossa casa, fui muito claro para a imprensa. E vou repetir: dificilmente o Botafogo perde esse campeonato - afirmou na época.

O Palmeiras conseguiu ultrapassar o Botafogo na tabela na 34ª rodada daquela edição. As equipes estavam empatadas com 59 pontos após a 33ª rodada, assim como o Grêmio, e o Alviverde venceu o Internacional por 3 x 0, enquanto o Botafogo empatou por 2 x 2 com o Bragantino.

Em 2024, a distância entre os rivais era de seis pontos até o alvinegro carioca entrar em campo neste sábado. O tropeço em casa diminuiu a vantagem para quatro pontos. Ainda terá um confronto direto entre as duas equipes na 36ª rodada da competição, em jogo que será disputado no Allianz Parque.

Para além da dupla no eixo Rio-São Paulo, o Fortaleza faz campanha consistente e segue colado na briga pelo título neste ano. O Tricolor de Aço aplicou 3 x 0 no Vasco no Castelão neste sábado (9) e chegou a 63 pontos, apenas um atrás do Palmeiras e cinco atrás do alvinegro carioca.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Atlético-MG em Belo Horizonte, enquanto o Palmeiras vai a Salvador enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova. Já o Fortaleza, joga fora de casa contra o Fluminense. As duas primeiras partidas acontecem no dia 20 de novembro, na rodada após a disputa da Data Fifa. O time cearense joga na sexta-feira, 22 de novembro.