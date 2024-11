Palmeiras perde Estêvão e outros dois jogadores para duelo com o Bahia

O Palmeiras terá uma série de desfalques para o duelo contra o Bahia, no próximo dia 20, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estêvão, Mayke e Richard Ríos receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio e cumprem suspensão automática.

Do trio apenas o atacante foi titular na última sexta-feira (8). Com isso, a tendência é que Dudu, que entrou no decorrer do segundo tempo contra o Tricolo Gaúcho, ganhe a vaga no ataque.

Os suspensos, no entanto, não serão as únicas ausências. Convocado pela seleção do Paraguai, Gustavo Gómez enfrenta a Bolívia, em La Paz, na véspera do jogo contra o Bahia, e deve ficar fora do confronto em Salvador.

Luta pelo título

Após empatar com o Fortaleza e perder o clássico para o Corinthians, o Palmeiras derrotou o grêmio no Allianz Parque e encerrou a sequência de duas partidas sem vitórias no Brasileirão. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira diminuiu para três pontos a vantagem para o líder Botafogo, que enfrenta o Cuiabá neste sábado (9).

Adversários diretos na luta pelo título, Palmeiras e Botafogo ainda se enfrentam nesta edição do Brasileirão, em confronto válido pela 36ª rodada. O duelo, marcado para o dia 26 de novembro, acontece no Allianz Parque.

Estêvão será desfalque na partida entre Palmeiras e Bahia, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Palmeiras perde o artilheiro do Brasileirão

Após marcar na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, Estêvão chegou aos 12 gols, ultrapassou Pedro, do Flamengo, e assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro.

Ademais, o atacante totaliza oito assistências e chegou a marca de 20 participações em gols na competição. Vendido por 61,5 milhões de euros ao Chelsea, da Inglaterra, o jovem deixará o Verdão após a disputa do Super Mundial.