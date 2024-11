Ex-árbitra aponta erro em Palmeiras x Grêmio e compara a jogo do Corinthians

Marcelo de Lima Henrique apitou Palmeiras e Grêmio, pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 05:40 • São Paulo (SP)

A ex-árbitra Renata Ruel citou um erro da arbitragem no jogo entre Palmeiras e Grêmio, na última sexta-feira (8), pelo Brasileirão. Para a comentarista da ESPN, Marcelo de Lima Henrique e o VAR erraram ao não expulsar Monsalve por uma entrada em Dudu. A especialista também citou lance parecido em jogo do Corinthians.

- Marcelo de Lima apitou Palmeiras x Grêmio e tinha apitado Corinthians x Grêmio. No lance de Palmeiras x Grêmio, ele aplicou só amarelo e o VAR manteve a decisão. No Corinthians x Grêmio, ele também aplicou apenas amarelo, mas o VAR chamou e mudou para vermelho. Ambos são para cartão vermelho - comentou Renata Ruel.

No lance citado por Renata em Corinthians x Grêmio, Raniele deu entrada dura em Villasanti e acabou expulso após revisão do VAR. O jogo foi válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A situação envolvendo Monsalve e Dudu foi parecida, mas o árbitro de vídeo não entrou em ação e o jogador do Tricolor recebeu apenas amarelo.

A situação ocorreu já nos acréscimos do segundo tempo, quando o Palmeiras vencia por 1 a 0. Estevão marcou o único gol do Alviverde no jogo. Marcelo de Lima Henrique também aplicou cartões amarelos a Mayke, Richard Ríos, Gustavo Gómez, Murilo e Estevão. Além de Monsalve, Villasanti e Jemerson foram amarelados pelo lado do Grêmio.

Palmeiras ainda briga pelo título

Com a vitória, o Palmeiras chega a 64 pontos, três a menos que o líder Botafogo. No Campeonato Brasileiro, o Alvinegro entra em campo neste sábado (9) para enfrentar o Cuiabá. Nas próximas rodadas, o time de Abel Ferreira encara Bahia, Atlético-GO, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense.