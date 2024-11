O Palmeiras segue vivo na luta pelo tricampeonato do Brasileirão. Na noite da última sexta-feira (8), o time paulista dominou o Grêmio no Allianz Parque, venceu por 1 a 0 com gol de Estêvão e voltou a encurtar a distância para o Botafogo na tabela de classificação.

Com o resultado, o Verdão permanece na vice-liderança com 64 pontos, três atrás do clube carioca, que enfrenta o Cuiabá neste sábado (9), no estádio Nilton Santos.

De acordo com o cálculo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras dobrou suas probabilidades em relação à rodada passada e agora totaliza 20% de chances de título após o triunfo sobre o Grêmio.

Anteriormente, as chances de conquista do Palmeiras haviam caído para apenas 10% após a derrota para o Corinthians no Dérbi. Enquanto isso, o Glorioso viu suas probabilidades de título dispararem, alcançando quase 90%.

Além da dupla, que centraliza a disputa por mais uma temporada, Fortaleza, Flamengo, Internacional e São Paulo também possuem chances de título, segundo o departamento de matemática da UFMG.

- Não custa nada reconhecer que estamos no nosso padrão e até melhor, temos de dar os parabéns a quem tem um desempenho fora da curva, o Botafogo é muito bem construído, com excelente treinador, tem tido um desempenho espetacular, não me custa reconhecer isso. (...) Tem tudo para serem campeões (Botafogo), tem uma bela vantagem. Vamos continuar a fazer isso, não precisamos falar mal do Palmeiras porque estamos fazendo igual ou até melhor do que ano passado - afirmou o técnico Abel Ferreira em entrevista.

Palmeiras aumentou as probqbilidades de título do Brasileirão após a vitória sobre o Grêmio (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Veja as probabilidades de título dos clubes do Brasileirão

1º lugar: Botafogo - 76,3% *

2º lugar: Palmeiras - 20%

3º lugar: Fortaleza - 2,8% *

4º lugar: Flamengo - 0,57% *

5º Intenacional - 0,25%

6º São Paulo: 0,06% *

* Times que ainda não disputaram a 33ª rodada do Brasileirão