Um ano após sua contratação, Felipe Anderson ainda não conseguiu se firmar no time do Palmeiras. Durante o período no clube, o meia-atacante viveu momentos de instabilidade na equipe de Abel Ferreira e, apesar de ter demonstrado um melhor futebol nesta temporada, não conseguiu ser referência durante a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Felipe Anderson, que entrou em campo pela última vez na estreia do Palmeiras contra o Porto, pelo torneio internacional, pode voltar a ganhar mais minutos com Abel Ferreira. Na ocasião, não ficou em campo durante toda a partida, e no decorrer do torneio, não saiu do banco de reservas. Ele pode atuar na vaga de Estêvão ou até mesmo mais centralizado, dependendo as opções do treinador em cada jogo.

Agora, com a saída de Estêvão para o Chelsea, a tendência é que o veterano receba mais oportunidades no time, principalmente em razão de Felipe Anderson ter sido destaque na Lazio na ponta direita, setor onde a Cria da Academia estava acostumado a atuar até quando permaneceu no clube.

Nesta temporada, o camisa 7 disputou 20 jogos pelo Palmeiras e ainda não balançou as redes. Em 2024, foram 24 partidas e dois gols marcados. O contrato de Felipe Anderson com o Palmeiras é válido até 31 de dezembro de 2027.

