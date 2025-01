Saiba quanto o Palmeiras está perdendo com a má fase de Endrick no Real Madrid

O atacante Endrick tem enfrentado uma fase difícil no Real Madrid. Incorporado ao elenco merengue no meio de 2024, o jovem atacante tem recebido poucas chances do técnico Carlo Ancelotti. O cenário faz o Palmeiras deixar de arrecadar cerca de R$ 70 milhões. O Lance! Biz explica o motivo.

Quando Palmeiras e Real Madrid assinaram o contrato de venda de Endrick, no final de 2022, ficou estabelecido que o clube brasileiro receberia uma quantia fixa de R$ 35 milhões de euros (R$ 198 milhões na cotação da época) mais bônus que seriam repassados ao Alviverde conforme o atacante atingisse metas.

A primeira parte deste valor extra, que dizia respeito a metas atingidas enquanto ele ainda vestia a camisa do Palmeiras, foi atingida com tranquilidade. Isso rendeu ao clube 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões na cotação da época).

O problema é que a trajetória do jovem no Real Madrid não tem sido como a maioria dos fãs de esportes esperavam. As poucas chances de Endrick no clube espanhol impedem que ele cumpra as metas que compõem o segundo bônus, que pode render 12,5 milhões de euros (R$ 77 milhões na cotação atual) ao Palmeiras até 2030.

Confira as metas de Endrick no Real Madrid e quanto elas geram ao Palmeiras:

75 mil euros a cada jogo titular pelo Real Madrid (mínimo de 45 minutos)

35 mil euros a cada gol, assistência ou pênalti sofrido (apenas conta 1 ação se sofrer e bater o pênalti)

500 mil euros se for campeão de La Liga tendo sido titular em 8 jogos ou 1 milhão de euros se for campeão de La Liga tendo sido titular em 18 jogos

500 mil euros se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 3 jogos ou 1 milhão de euros se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 7 jogos

1 milhão de euros se for campeão da Champions tendo sido titular em 4 jogos ou 2 milhões de euros se for campeão da Champions tendo sido titular em 8 jogos

1 milhão de euros se for Golden Boy ou Prêmio Kopa

1 milhão de euros se for top-3 do Ballon d’Or ou Fifa The Best

2 milhões de euros se ganhar o Ballon d’Or ou Fifa The Best

Metas atingidas por Endrick no Real Madrid até agora

Na temporada 2024/2025, Endrick soma 16 partidas e dois gols marcados pelo time merengue, com apenas 248 minutos em campo, o que significa uma média de 15 minutos em campo a cada vez que joga.

Neste cenário, poucas metas foram cumpridas até o momento. Uma delas foi batida no dia 6 de janeiro, quando o brasileiro fez seu segundo jogo como titular da equipe, com atuação de mais de 45 minutos, na partida contra o Deportivo Mineira pela Copa do Rei. Esse feito rendeu 75 mil euros aos cofres do Palmeiras.

Como já balançou as redes duas vezes pelo clube espanhol, Endrick também já bateu duas vezes o segundo item da lista de metas no clube, o que rendeu mais dois bônus de 35 mil euros, ou seja, 70 mil euros (quase R$ 437 mil na cotação atual) ao Alviverde.