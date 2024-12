Vitor Reis segue no planejamento do Palmeiras para o Mundial, mas tem valor de venda definido

Uma das principais revelações do Palmeiras nesta temporada, Vitor Reis segue no planejamento do clube para a disputa do Mundial de Clubes. A direção alviverde, no entanto, não descarta uma eventual negociação e possui um "valor ideal" pelo jovem zagueiro, que atrai o interesse de diversos clubes do futebol europeu.

De acordo com a apuração da reportagem, o Palmeiras avalia Vitor Reis em cerca de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões na cotação atual) e não pretende perder jogadores no setor, que conta apenas com outros três nomes (Gustavo Gómez, Murilo e Naves). Abel Ferreira, inclusive, pediu a contratação de um zagueiro, preferencialmente canhoto, além de promover Benedetti, destaque do sub-20, à equipe profissional.

Na reta final da temporada, o jogador recebeu sondagens de Arsenal e Chelsea, da Inglaterra, e do Real Madrid, da Espanha. O Brighton também aparece na disputa e teve uma proposta negada pelo Verdão.

Vitor Reis renovou seu contrato com o Palmeiras em agosto, estendendo o vínculo até o fim de 2028. A multa rescisória do zagueiro, por sua vez, foi estipulada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 626 milhões).

Vitor Reis no Palmeiras

Vitor Reis está no Palmeiras desde 2016, quando chegou ao clube aos 10 anos, vindo de um projeto em São José dos Campos. Destaque nas categorias de base, conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil e o Brasileirão Sub-17 por duas vezes.

Seu bom desempenho no Verdão o levou a diversas convocações para a Seleção Brasileira de base, e em 2023, foi capitão no Mundial Sub-17, realizado na Indonésia. O Brasil foi eliminado nas quartas de final após derrota por 3 a 0 para a Argentina, com três gols de Echeverri.