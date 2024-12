Conselho aprova orçamento, e Palmeiras prevê R$ 300 milhões em vendas para 2025; veja nomes

Em meio às movimentações no mercado, o Conselho Deliberativo do Palmeiras, presidido por Alcyr Ramos, aprovou, de forma unânime, o planejamento financeiro do clube para a temporada 2025. Entre as estimativas, o Verdão prevê arrecadar pouco mais de R$ 300 milhões com vendas de atletas.

O documento já havia sido aprovado anteriormente pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), restando apenas a análise final do Conselho Deliberativo. Ao todo, a direção alviverde projeta um faturamento de R$ 1,038 bilhão e um superávit anual de R$ 12,4 milhões.

A maior parte do montante, por sua vez, será contabilizada pela transferência de Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra. Apenas a parcela fixa do acordo gira em torno de R$ 230 milhões. No entanto, o clube tem direito a 70% desse valor. O restante virá de outras transações.

Além de Dudu e Lázaro, que se despediram sem gerar retorno financeiro após o término do Brasileirão, o Palmeiras recebeu propostas pelo volante Zé Rafael e pelo atacante Rony. A diretoria paulista avalia os modelos de negociação, mas não se opõe à saída dos atletas.

Já o atacante Wesley, hoje no Intarnacional, possui conversas avançadas com o Krasnodar, da Rússia. Dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, o Verdão teria direito a 5 milhões de euros (R$ 31, 7 milhões) pela transferência.

Palmeiras no mercado

Após acertar a contratação do uruguaio Facundo Torres, o Palmeiras abriu negociações com o Atlético-MG para viabilizar a chegada de Paulinho. O clube paulista ofereceu 18 milhões de euros (R$ 114 milhões), Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20.

As conversas evoluíram desde o contato inicial, e agora as partes alinham pendências nos bastidores.