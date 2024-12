Richard Ríos, do Palmeiras, indica relacionamento com influencer carioca

Volante do Palmeiras e da seleção da Colômbia, Richard Ríos está vivendo um affair com a influenciadora digital Madu Carvalho, de 20 anos. Após voltarem de uma viagem para Curaçao, país no Caribe, o jogador de 24 anos e a mulher foram vistos em um momento de intimidade no aeroporto.

Jogador do Palmeiras engata romance

A notícia é curiosa, afinal, meses atrás, o jogador afirmou a preferência por mulheres colombianas com relação às brasileiras. Madu Carvalho, de 20 anos, é carioca e tem uma conta no Instagram com cerca de 29 mil seguidores. Supostamente, a influenciadora teria vivido um relacionamento com Matheus Thuler, ex-zagueiro do Flamengo e atualmente no Vissel Kobe, do Japão.

Há quem diga que este romance não é novidade na vida do colombiano. Em uma foto postada pela influenciadora há dois dias, ela aparecia com um óculos idêntico ao do atleta.

A sequência de postagens do casal causou uma grande movimentação nos comentários. Confira!

Fãs de Richard Ríos comentam na publicação de Madu Carvalho, affair do colombiano (Foto: Reprodução)

