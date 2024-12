Palmeiras define termos de negociação para a compra de Paulinho

As conversas entre Palmeiras e Atlético-MG evoluíram nas últimas horas, e as partes chegaram a um acordo sobre as condições do negócio envolvendo a transferência de Paulinho.

Além de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões) em dinheiro, o clube paulista incluirá Gabriel Menino e Patrick, volante da equipe sub-20, na negociação. A diretoria alviverde já acertou os termos com o jovem, que aceitou a transferência por entender que teria poucas oportunidades no time de Abel Ferreira.

As conversas com o estafe de Menino, por sua vez, ainda seguem. O jogador está disposto a ouvir o projeto do Galo para a próxima temporada, mas possui outras possibilidades no mercado, inclusive fora do país.

O volante perdeu espaço na equipe titular com as chegadas de Aníbal Moreno e Richard Ríos e participou de 48 partidas no ano, sendo apenas 15 como titular, com dois gols marcados e uma assistência distribuída.

Gabriel Menino durante partida do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Inicialmente, o Atlético-MG pedia 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) por Paulinho, mas aceitou receber parte do montante em ativos. Fora da próxima edição da Copa Libertadores, após perder a decisão para o Botafogo, o Galo vê com bons olhos a saída do jogador, o que ajudaria a aliviar a folha salarial do clube.