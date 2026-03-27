Palmeiras define logística e lida com retorno no limite de convocados para o Brasileirão
Diretoria alviverde aguarda a presença dos oito selecionados até a noite da próxima quarta-feira (1°)
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Os oito jogadores do Palmeiras convocados seguirão a logística de suas respectivas seleções para retornar ao Brasil após os compromissos nesta Data Fifa. A expectativa do clube, segundo apurou a reportagem do Lance!, é de que todos estejam em São Paulo na noite da próxima quarta-feira (1º).
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O próximo compromisso do Palmeiras após a pausa será um dia depois, na quinta-feira, contra o Grêmio, na Arena Barueri. Com isso, há a possibilidade de alguns nomes serem poupados pela comissão técnica devido ao desgaste da viagem.
Vale lembrar que o Verdão entrou na pausa para os jogos internacionais na liderança do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos em oito partidas, três a mais que o São Paulo, segundo colocado, e o Fluminense, terceiro. Anteriormente, levantou a taça do Paulistão ao derrotar o Novorizontino duas vezes na decisão.
A diretoria do clube, em conjunto com integrantes do departamento médico, mantém contato constante com membros das respectivas seleções para o controle físico dos atletas, que serão reavaliados no retorno à Academia de Futebol.
O Palmeiras tem representantes em quatro seleções sul-americanas, Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, todas classificadas para a próxima edição da Copa do Mundo.
Convocados do Palmeiras na Data Fifa
- Argentina: Flaco López (atacante) e Giay (lateral-direito)
- Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante)
- Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante)
- Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)
Os jogadores não convocados retornaram às atividades na Academia de Futebol na última quarta-feira (25), sem a presença do técnico Abel Ferreira, que entrou na rotação promovida entre os membros da comissão técnica e viajou a Portugal para compromissos pessoais. O retorno está previsto para o fim de semana.
Já o atacante Vitor Roque segue em trabalho individualizado na parte interna do CT para recuperar plenamente a condição física. O jogador enfrentou problemas musculares e atuou no segundo jogo da final do Campeonato Paulista no sacrifício.
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