Os oito jogadores do Palmeiras convocados seguirão a logística de suas respectivas seleções para retornar ao Brasil após os compromissos nesta Data Fifa. A expectativa do clube, segundo apurou a reportagem do Lance!, é de que todos estejam em São Paulo na noite da próxima quarta-feira (1º).

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O próximo compromisso do Palmeiras após a pausa será um dia depois, na quinta-feira, contra o Grêmio, na Arena Barueri. Com isso, há a possibilidade de alguns nomes serem poupados pela comissão técnica devido ao desgaste da viagem.

Vale lembrar que o Verdão entrou na pausa para os jogos internacionais na liderança do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos em oito partidas, três a mais que o São Paulo, segundo colocado, e o Fluminense, terceiro. Anteriormente, levantou a taça do Paulistão ao derrotar o Novorizontino duas vezes na decisão.

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A diretoria do clube, em conjunto com integrantes do departamento médico, mantém contato constante com membros das respectivas seleções para o controle físico dos atletas, que serão reavaliados no retorno à Academia de Futebol.

O Palmeiras tem representantes em quatro seleções sul-americanas, Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, todas classificadas para a próxima edição da Copa do Mundo.

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Convocados do Palmeiras na Data Fifa

Argentina: Flaco López (atacante) e Giay (lateral-direito) Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante) Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante) Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)

Os jogadores não convocados retornaram às atividades na Academia de Futebol na última quarta-feira (25), sem a presença do técnico Abel Ferreira, que entrou na rotação promovida entre os membros da comissão técnica e viajou a Portugal para compromissos pessoais. O retorno está previsto para o fim de semana.

Já o atacante Vitor Roque segue em trabalho individualizado na parte interna do CT para recuperar plenamente a condição física. O jogador enfrentou problemas musculares e atuou no segundo jogo da final do Campeonato Paulista no sacrifício.

Jhon Arias foi um dos oito jogadores do Palmeiras convocados para representar suas respectivas seleções nesta Data Fifa de março (Foto: Reprodução / Internet)

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