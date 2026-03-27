Vitor Roque evolui e alterna treinos na área interna e no campo pelo Palmeiras

Atacante do Palmeiras, Vitor Roque segue em processo de recuperação física durante a pausa do Brasileirão para a Data Fifa. Nesta sexta-feira (27), alternou treinos na área interna da Academia de Futebol e no gramado.

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Roque enfrentou problemas físicos na reta final do Campeonato Paulista e começou a primeira partida da decisão contra o Novorizontino como reserva. No jogo do título, atuou no sacrifício e marcou na vitória do Palmeiras por 2 a 1, que garantiu ao clube o 27º estadual da sua história.

O Palmeiras aproveita o período sem compromissos para recuperar plenamente Vitor Roque antes da pausa para a Copa do Mundo. No recorte, a equipe de Abel Ferreira disputará três competições diferentes: Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

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O elenco alviverde se apresentou para retomar os treinamentos na última quarta-feira (25), após quatro dias de folga, depois da vitória por 1 a 0 no clássico contra o São Paulo, que garantiu à equipe a liderança do Brasileirão.

Nesta sexta-feira (27), após trabalho físico, o grupo disputou um jogo com dois tempos de 25 minutos, com a participação de jovens da Academia do grupo de apoio.

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O Palmeiras só volta a campo na próxima quinta-feira (2), quando recebe o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Em oito rodadas, a equipe de Abel Ferreira soma 19 pontos, três a mais que São Paulo e Fluminense.

Este será o 12º jogo como mandante do Palmeiras na temporada e o décimo na Arena Barueri, utilizada durante a troca do gramado sintético do Allianz Parque. Até o momento, a equipe soma quase 94% de aproveitamento em casa, com dez vitórias e apenas um empate, diante do Guarani, com a classificação já assegurada para a fase eliminatória do Paulistão.

Vitor Roque durante vitória do Palmeiras sobre o São Paulo (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress.)

Números de Vitor Roque pelo Palmeiras em 2026

Jogos: 16 (10 como titular) Gols: 6 Assistências: 1 Minutos em campo: 881

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