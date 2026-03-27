Choque-Rainha! São Paulo e Palmeiras escalados para confronto pelo Brasileirão Feminino
Bola rola às 21h30, em Cotia (SP)
São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 21h30, no CT Laudo Natel, em Cotia (SP). O jogo conta com transmissão do Sportv e a entrada é gratuita.
As Soberanas buscam a terceira vitória na competição após empatarem com o Flu na última rodada. Pensando nisso, Thiago Viana escalou a equipe com: Carlinha, Serrana, Calazans, Tayla, Rafa Soares, Clara, Preininger, Robinha, Aline, Criverlari e Isa.
Invictas na competição, as Palestrinas tentam manter o bom momento. Rosana Augusto escalou o time com: Kate Tapia, Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner, Raíssa Bahia, Emily Assis, Andressinha, Ingryd Lima, Brena, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão.
➡️ Aline Milene aponta postura do São Paulo para vencer o Palmeiras: 'Impor nosso ritmo'
SÃO PAULO X PALMEIRAS: ONDE ASSISTIR
- Brasileirão Feminino - 5ª rodada
- Data: sexta-feira, 27 de março
- Horário: 21h30
- Onde assistir: Sportv
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
SÃO PAULO: Carlinha, Serrana, Calazans, Tayla, Rafa Soares, Clara, Preininger, Robinha, Aline, Criverlari e Isa. Técnico: Thiago Viana.
PALMEIRAS: Kate Tapia, Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner, Raíssa Bahia, Emily Assis, Andressinha, Ingryd Lima, Brena, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.
