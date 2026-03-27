menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Feminino

Choque-Rainha! São Paulo e Palmeiras escalados para confronto pelo Brasileirão Feminino

Bola rola às 21h30, em Cotia (SP)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/03/2026
20:36
Atualizado há 2 minutos
São Paulo e Palmeiras duelam em Cotia. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
São Paulo e Palmeiras duelam em Cotia. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 21h30, no CT Laudo Natel, em Cotia (SP). O jogo conta com transmissão do Sportv e a entrada é gratuita.

continua após a publicidade

As Soberanas buscam a terceira vitória na competição após empatarem com o Flu na última rodada. Pensando nisso, Thiago Viana escalou a equipe com: Carlinha, Serrana, Calazans, Tayla, Rafa Soares, Clara, Preininger, Robinha, Aline, Criverlari e Isa.

continua após a publicidade
Giovanna Crivelari comemora seu gol em Sport e São Paulo. pela Supercopa do Brasil Feminina, na Ilha do Retiro. (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Giovanna Crivelari comemora seu gol em Sport e São Paulo. pela Supercopa do Brasil Feminina, na Ilha do Retiro. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Invictas na competição, as Palestrinas tentam manter o bom momento. Rosana Augusto escalou o time com: Kate Tapia, Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner, Raíssa Bahia, Emily Assis, Andressinha, Ingryd Lima, Brena, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão.

Tainá Maranhão marcou golaço pelo Palmeiras. (Foto: Staff Images Woman/CBF)
Tainá Maranhão pelo Palmeiras. (Foto: Staff Images Woman/CBF)

SÃO PAULO X PALMEIRAS: ONDE ASSISTIR

  • Brasileirão Feminino - 5ª rodada
  • Data: sexta-feira, 27 de março
  • Horário: 21h30
  • Onde assistir: Sportv

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

SÃO PAULO: Carlinha, Serrana, Calazans, Tayla, Rafa Soares, Clara, Preininger, Robinha, Aline, Criverlari e Isa. Técnico: Thiago Viana.

PALMEIRAS: Kate Tapia, Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner, Raíssa Bahia, Emily Assis, Andressinha, Ingryd Lima, Brena, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

continua após a publicidade

➡️ Aline Milene aponta postura do São Paulo para vencer o Palmeiras: 'Impor nosso ritmo'

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias