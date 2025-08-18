A presença de Flaco López na lista de pré-convocados de Lionel Scaloni para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 foi quase unânime entre os torcedores do Palmeiras. Mesmo não sendo titular absoluto, o argentino é o artilheiro da Libertadores e da equipe de Abel Ferreira em 2025. O atacante soma 18 participações em gol em 20 partidas (15 gols e 3 assistências).

Em alguns torcedores, o sentimento é um só: alegria pelo reconhecimento que o atleta do Palmeiras recebeu do técnico da seleção argentina. Outros porém, demonstram preocupação. Afinal, cair nos holofotes desperta o interesse dos grandes clubes europeus.

Flaco López tem números de destaque no Palmeiras

Apesar de não ser considerado titular de Abel Ferreira, o jogador tem números que provam que pode ser sempre uma boa opção saindo do banco de reservas. Flaco López é artilheiro do time paulista, com 15 gols, superando Estêvão, que se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, e tem 12 pelo Alviverde.

No clube desde 2022, o atacante já conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).

