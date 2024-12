Dudu no Cruzeiro gera comoção na torcida do Palmeiras

Cruzeiro anunciou na noite desta segunda-feira (23), o atacante Dudu. O jogador rescindiu recentemente seu contrato com o Palmeiras e estava livre no mercado para acertar com qualquer equipe.

A contratação de Dudu gerou comoção na torcida do Palmeiras. Pouco tempo depois do anúncio, os torcedores dividiram opiniões sobre a "saída" do ídolo do Verdão. Veja abaixo os comentários no X:

Dudu está de volta ao Cruzeiro, depois de 14 anos

O atacante Dudu, que completa 33 anos dia 7 de janeiro, volta ao clube no qual começou a carreira. De 2009 a 2011, ele disputou apenas 26 partidas pelo Cruzeiro, com três gols – teve um período por empréstimo no Coritiba. No Palmeiras, foram praticamente 10 anos – houve rápida saída para o Al Duhail, do Catar, em 2020/2021 -, com 12 títulos conquistados, 462 partidas, 88 gols e 102 assistências. No entanto, na última temporada, Dudu perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira, após lesão no ligamento do joelho direito, sofrida em agosto de 2023.

