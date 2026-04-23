Palmeiras aposta em rodagem de jovens na base para bater meta de vendas

Alguns dos jovens promovidos ao elenco profissional do Palmeiras retornaram à equipe sub-20 para disputa dos campeonatos da categoria. O principal objetivo da comissão técnica e diretoria é aumentar a rodagem das peças, visando o desenvolvimento profissional e, eventualmente, uma venda futura em caso de aprovetiamento ou não no time de Abel Ferreira.

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Assim como em casos recentes, o principal objetivo do Palmeiras com jogadores formados em casa é utilizá-los no elenco principal para a disputa de títulos. A fórmula se mostrou eficiente em diferentes momentos, de Gabriel Jesus, ainda em 2016, a Endrick e Estêvão, mais recentemente. Todos conquistaram títulos pelo clube antes de se transferirem para o futebol europeu.

Entre os nomes que desceram, estão Erick Belé e Riquelme Fillipi, titulares na partida contra o Vasco, na última quarta-feira, pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20. Outra peça que costuma fazer o mesmo movimento é Benedetti, que, inclusive, foi capitão na Libertadores da categoria.

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O trio já recebeu sondagens de clubes do futebol europeu e aparece no radar para eventuais negociações do Palmeiras caso não tenha o devido espaço com Abel Ferreira - e uma proposta vantajosa seja apresentada.

Já entre os jovens fixados no profissional, estão o atacante Luighi, o lateral-esquerdo Arthur e, principalmente, o meia-atacante Allan, apontado como a principal esperança de próxima grande venda. O Palmeiras, inclusive, chegou a recusar uma proposta de 40 milhões de euros, entre valores fixos e variáveis, do Napoli pelo jogador.

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O objetivo, como explicado anteriormente, é ter primeiro ganho esportivo para então lucrar com futuras vendas (confira material especial sobre a base do Palmeiras na Era Abel).

Mais de 50 jovens foram promovidos ao elenco profissional do Palmeiras sob comando do técnico Abel Ferreira (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress)

Meta de vendas do Palmeiras em 2026

Ainda em dezembro, o Conselho Deliberativo do clube aprovou orçamento para a atual temporada. Entre os valores divulgados no orçamento, aparece R$ 399 milhões em vendas de ativivos, ou seja, atletas do clube.

Ao todo, quatro jogadores renderam lucro no ano. Facundo Torres e Aníbal Moreno, vendidos pelo Palmeiras, além de Jhon Jhon e Breno López, os quais o clube detinha parte dos direitos economicos. A principal transferencias em valores foi a do atacante uruguaio ao Austin FC, por cerca de R$ 50 milhões.

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