Ver mulheres na beira do gramado, como treinadoras, é algo quase raro. O Lance! conversou com Camilla Orlando, treinadora do time feminino do Palmeiras, para compreender - neste dia das mulheres -, como funciona ocupar um cargo que, majoritariamente, é dominado por profissionais do sexo masculino e como a representativa surge como algo importante.

Camilla iniciou sua trajetória no futebol feminino de maneira desafiadora. Ela destaca que um dos maiores desafios de quem escolhe seguir uma carreira no futebol feminino é a incerteza. Para ela, a dúvida era constante, principalmente no início de sua carreira.

- Realmente, um dos maiores desafios foi a incerteza de se o futebol feminino seria profissional. Eu vivenciei um esporte totalmente amador, onde eu e a grande maioria das minhas amigas da equipe trabalhávamos e jogávamos. A dúvida era sempre se seria possível viver do futebol. Será que o futebol feminino teria o reconhecimento que merecia? - conta.

Mas mesmo com as dificuldades, Camilla conseguiu construir sua trajetória. Natural de Brasília (DF), Camilla foi atleta profissional entre 2005 e 2014. A nova comandante das Palestrinas é graduada em Educação Física na Universidade de Brasília e também estudou na Lincoln Memorial University-EUA. Como atleta, também atuou na Liga Universitária dos Estados Unidos NCAA e possui as licenças C, B, A e PRO da CBF.

O grande destaque veio em 2024, quando Camilla, como treinadora do Palmeiras, levou a equipe ao título de Campeã do Paulistão Feminino pelo time alviverde. Ao L!, Camilla relatou como foi construir uma trajetória em cima disso pelo clube.

- A visão de planejamento a médio e longo prazo fortalece muito para que você use o dia a dia para evoluir, sabendo exatamente onde você quer chegar. Acredito que essa foi uma das chaves para a nossa conquista no Paulistão. Fico muito feliz com a nossa evolução como equipe - disse.

Evolução e legado do futebol feminino no Brasil

Mesmo que a categoria esteja crescendo e cada vez mais em ascensão, Camilla, atuando em um mercado diferente, reconhece a evolução. Para ela, segundo suas palavras, existe uma peça-chave para o fortalecimento da categoria: a base.

- Acho que a evolução tem andado bem, temos dado os passos necessários para colocar o futebol feminino em um patamar maior. Mas ainda precisamos seguir investindo na categoria de base e na capacitação dos profissionais. Investir na base é um passo muito importante para o futuro - destacou a técnica.

Em janeiro deste ano, o Palmeiras assegurou a treinadora para a temporada 2025. Ela fez história ao se tornar a primeira mulher no cargo a conquistar um campeonato oficial na história do time.