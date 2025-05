Palmeiras acumula recordes e mira premiação milionária na Libertadores

O Palmeiras manteve os 100% de aproveitamento na Libertadores ao vencer o Cerro Porteño, fora de casa, e garantiu a classificação antecipada às oitavas de final. De quebra, o clube ainda assegurou uma premiação milionária, que pode aumentar com a sequência da campanha.

Com as quatro vitórias na fase de grupos, o clube paulista embolsou 1.32 milhão de dólares (R$ 7,4 milhões na cotação atual), com o valor podendo subir outros R$ 3,7 milhões caso mantenha campanha perfeita no grupo G.

Até o momento, o Palmeiras já arrecadou pouco menos de 4,9 milhões de dólares em premiações na Libertadores — cerca de R$ 29 milhões na cotação atual. No planejamento esportivo traçado para a temporada, a meta é, no mínimo, alcançar as quartas de final, o que já superaria a campanha de 2024.

No ano passado, o Verdão caiu nas oitavas de final, ao ser eliminado pelo Botafogo, campeão da edição, em pleno Allianz Parque.

Estêvão durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Premiação da Libertadores 2025

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

Feitos do Palmeiras

O Palmeiras registrou a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores em cinco das últimas sete edições, um recorde continental neste século. O time alcançou esse desempenho de forma consecutiva entre 2018 e 2020, feito inédito na competição.

Em 2022, o Verdão estabeleceu a melhor campanha da história da fase de grupos, com seis vitórias em seis jogos e 22 gols de saldo. No ano seguinte, manteve o bom rendimento, com cinco vitórias, um empate e dez gols de saldo.