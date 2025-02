Palmeiras aciona La Liga para tentar contratar Vitor Roque até sexta-feira

O Palmeiras segue mobilizado para concretizar a contratação de Vitor Roque junto ao Barcelona antes do fechamento da janela de transferências, na sexta-feira (28). No entanto, a resistência da La Liga tem se mostrado um obstáculo difícil de transpor. O clube alviverde acionou a entidade que comanda o Campeonato Espanhol na tentativa de destravar o negócio.

Na tentativa de convencer a La Liga a mudar sua posição, os advogados do Palmeiras recorreram a um entendimento técnico da Fifa sobre o "Registro Técnico", usado em questões burocráticas, e ao caso de Pedro Lima, jogador do próprio Verdão, como jurisprudência.

A principal barreira para a concretização do negócio está na postura inflexível da La Liga. A liga espanhola entende que o atacante não pode ser devolvido ao Barcelona para ser vendido ao Palmeiras, pois a janela na Espanha já se encerrou. Além disso, também não libera um empréstimo via Betis, clube ao qual Roque está vinculado temporariamente. Sem uma decisão definitiva da Fifa, a negociação segue paralisada.

Diante desse impasse, os advogados do Palmeiras trabalham com diferentes cenários para garantir a chegada do atacante. O melhor deles seria um parecer positivo da Fifa até esta quarta-feira (26), permitindo que Barcelona, Betis e Palmeiras ajustem os últimos detalhes financeiros. Se essa via se concretizar, Vitor Roque poderia desembarcar no Brasil já no início de março, com tempo hábil para disputar as fases decisivas do Campeonato Paulista e se preparar para o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

Caso a Fifa demore a se posicionar ou negue o pedido, o Palmeiras só poderá inscrevê-lo a partir de 2 de junho, quando abre a janela de transferências extra para o Mundial de Clubes. Essa incerteza tem levado o clube a agir rapidamente para reverter o veto da La Liga e encontrar alternativas jurídicas.

O Palmeiras já tem um acordo financeiro com o Barcelona para a aquisição de 80% dos direitos econômicos de Vitor Roque por 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões). A boa relação com o Betis também tem sido fundamental para tentar destravar a operação sem custos adicionais.