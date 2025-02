Não é segredo que os jogadores do base do Palmeiras vêm se destacando ano após ano e com direito a vendas que superaram mais de R$ 1 bilhão recentemente. Nesta edição do Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira aproveitou para usar a competição como forma de pré-temporada e testes para o decorrer na temporada. Com isso, cinco jogadores tiveram chances na fase de grupos do Estadual: Thalys, Allan, Luighi, Benedetti e Figueiredo.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras será o único dos quatro grandes a decidir fora as quartas do Paulistão

Na última rodada do campeonato, o Verdão entrou em campo não dependendo apenas de suas forças para se classificar, mas viu o time vencer o Mirassol por 3 a 2, com direito a gol de Allan nos minutos finais da partida fora de casa, aliado a uma derrota da Ponte Preta contra o RB Bragantino, o que garantiu a classificação.

E essa garantia de vaga na fase de mata-mata contou muito com as boas atuações do quinteto da base palmeirense. Dos 21 gols marcados, quatro foram dos garotos, e em momentos em que o time precisava dos três pontos no Paulistão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Lesões de jogadores do Palmeiras também contribuíram para que os jovens atuassem mais vezes. Nesta 12ª rodada, por exemplo, Piquerez, Maurício e Gómez foram desfalque por lesão, além de Murilo, que cumpriu suspensão. Com isso, Vanderlan foi titular na lateral-esquerda, e a zaga foi escalada com Naves e Benedetti.

O elenco curto, com poucas peças e ainda com jogadores que estão fora de embate como Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues, que não atuaram nesta temporada, foi outro fator que deu dor de cabeça para o treinador. A ausência de um camisa 9 fez, inclusive, o português testar o zagueiro Benedetti na posição no final de uma partida.

continua após a publicidade

- Acreditamos nos jogadores que temos, o Luighi também já jogou conosco. Tem o Thalys que vem a fazer uma época fantástica. Nós (comissão técnica) já sabemos que vai da equipe B para a equipe A: contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo e Benedetti. (...) Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos jogadores com qualidade, que venham a acrescentar - afirmou Abel Ferreira recentemente.

Luighi - atacante

Centroavante de origem, Luighi também pode atuar como ponta pelo lado esquerdo. Único com rodagem na equipe profissional, o jogador recebeu algumas oportunidades da comissão técnica ao longo do ano passado e, em 2025, acumula oito jogos, sendo dois como titular, um gol, 74% de acerto no passe, 3/7 finalizações no gol, sete desarmes, 50% eficiência nos duelos e quatro faltas sofridas, segundo dados do Sofascore.

O clube estendeu o vínculo do jogador, que assinou novo contrato até dezembro de 2028, com uma multa rescisória fixada em 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 490 milhões).

Luighi, jogador do Palmeiras. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Benedetti - zagueiro

Outro destaque das categorias de base, Benedetti pode ser a peça que Abel Ferreira busca há anos no Palmeiras: um zagueiro canhoto. A contratação de um jogador com essas características foi uma solicitação do treinador português, que enfrentará calendário cheio em 2025.

Ele chegou ao Palmeiras com 15 anos de idade, em 2022, após se destacar pela Ferroviária. Na atual temporada, totaliza seis jogos, sendo quatro titular, 89% acerto no passe, cinco passes decisivos e

64% eficiência nos duelos aéreos.

Thalys - atacante

Mais experiente do quarteto, Thalys, de 19 anos, fez a transição do meio-campo para o ataque nas categorias de base. Polivalente, o jogador pode atuar em diversas posições no setor ofensivo e tem números impressionantes na atual temporada: nove jogos, sendo três como titular, dois gols marcados, 170 minutos para participar de gol, 3/8 finalizações no gol, além de cinco passes decisivos.

Assim como outros atletas mencionados, Thalys chamou a atenção de clubes europeus. No entanto, o Palmeiras não abriu negociações pelo jovem, que deve ganhar minutos na equipe profissional ao longo do Paulistão.

Allan - atacante

O meia-atacante colocou o Palmeiras nas quartas de final do Paulistão, mas quase não ficou com o time principal nesta temporada. Abel Ferreira, no entanto, foi convencido pela boa atuação do jogador na Copinha e deu uma chance ao jovem. No Estadual, foram nove jogos, sendo dois como titular, um gol, 82% acerto no passe, sete desarmes, 52% eficiência nos duelos e oito faltas sofridas.

Figueiredo - volante

Companheiro de Estêvão e Endrick na base, Figueiredo agradou a comissão técnica após período de treinamentos com o profissional e chegou a ser relacionado para compor o banco de reservas em partidas do profissional.

Um dos atletas com maior potencial nas categorias de base, Figueiredo passou por duas cirurgias no joelho, que o afastaram por quase dois anos dos gramados, e disputou apenas cinco jogos em 2024.

Em 2023, o Palmeiras estendeu o vínculo do jogador, fixando a multa rescisória em 60 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões) para clubes do exterior.

Nesta temporada, entrou em campo apenas uma vez no decorrer da partida, mas teve 90% acerto no passe.