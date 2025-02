‘Surpresa’ de Abel Ferreira, Allan ganha espaço e tem multa milionária no Palmeiras

O meia-atacante Allan, de 20 anos, teve uma grata surpresa nesta temporada de 2025. Isso porque o jogador não estava na primeira lista dos que fariam parte do time na disputa do Campeonato Paulista, mas convenceu o técnico Abel Ferreira em razão da boa atuação durante a Copinha deste ano. Com isso, juntou-se aos outros quatro a atletas da base do Palmeiras que estão com os profissionais: Luighi, Thalys, Benedetti e Figueiredo.

Neste período em que vem ganhando oportunidades no Estadual, Allan já se tornou o garoto que mais atuou: foram nove jogos, sendo dois como titular. Além disso, o jogador marcou o gol no final do jogo, garantindo a vitória e classificação do Palmeiras para as quartas de final do Paulistão, quando bateu o Mirassol por 3 a 2.

Em dezembro de 2024, a diretoria alviverde já tinha dimensão do talento que estava no clube e aproveitou para prorrogar o contrato de Allan até o fim de 2027, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros para equipes do exterior, o equivalente a cerca de R$ 600 milhões, na cotação atual.

Allam está no Palmeiras desde 2019 e jogou pelo time Sub-20 nos últimos três anos, com o melhor desempenho na temporada passada, quando marcou 17 gols em 43 partidas.

Nesta edição do Estadual, Abel Ferreira aproveitou para usar a competição como forma de pré-temporada e testes para o decorrer de 2025. Com isso, as cinco jovens promessas vêm ganhando espaço jogo após jogo.

A versatilidade de Allan é um dos pontos que mais agradam a comissão técnica. Ele pode jogar como meio-campista, nas pontas ou, até mesmo, mais recuado, como na posição de Richard Ríos, por exemplo, atual titular no setor.

- Gosto dele. Observamos há muito tempo, esteve conosco ano passado. É um menino com muito potencial. Eu via muitos jogos da base e achei que ele era magrinho e fininho, mas não é. Ele é muito bem constituído - comentou Abel Ferreira, após uma das partidas de Allan no Paulistão.

Allan agora vive a expectativa de estar em campo na partida decisiva do Palmeiras, válida pelas quartas de final do Paulistão, contra o São Bernardo, no próximo sábado (1°), no Estádio Primeiro de Maio, no ABC, às 20h30 (de Brasília).