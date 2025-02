O ex-jogador Jackson sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na noite do último domingo (23). O incidente ocorreu em Codó, Maranhão, onde reside atualmente. Jackson foi socorrido em uma unidade de pronto atendimento local e transferido para um hospital em Coroatá, necessitando de cuidados especiais em uma UTI.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A irmã de Jackson, Allyne, informou que o ex-jogador apresenta boa evolução, encontrando-se fora de perigo e sem necessidade de sedação. Apesar da melhora, ainda não há previsão para a alta hospitalar. A família expressa confiança na recuperação e agradece o apoio recebido.

- Temos recebido muitas mensagens porque Jackson é muito querido. Jackson está bem e a cada dia vem melhorando cada vez mais - afirmou Allyne.

continua após a publicidade

Jackson, ex-jogador com passagem pela Seleção Brasileira, sofre AVC no Maranhão

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Jackson teve uma carreira destacada no futebol, passando por clubes como Sport e Palmeiras, além de defender a Seleção Brasileira. No Sport, foi essencial para o bicampeonato pernambucano (1997-1998) e sua atuação no Campeonato Brasileiro de 1998 lhe rendeu a Bola de Prata da revista Placar. Pelo Palmeiras, conquistou a Copa Libertadores de 1999. Também teve passagens por Cruzeiro, Internacional, Gama, Paulista, Coritiba, Emirates Club (EAU), Ituano, Vitória, Santa Cruz e ABC, onde encerrou sua carreira profissional.

➡️ FPF define datas e horários das quartas de final do Paulistão