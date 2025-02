Palmeiras mira novo reforço após negociação por Vitor Roque travar

Com a missão de reforçar o elenco antes do fechamento da janela de transferências, o Palmeiras mira um novo nome no mercado após as negociações por Vitor Roque travarem por questões burocráticas de La Liga.

Em tratativas com o Red Bull Bragantino, o Verdão negocia a contratação do meio-campista Lucas Evangelista. Enquanto isso, Fabinho, cria das categorias de base, iria para o Massa Bruta.

De acordo com apuração da reportagem, as conversas estão em estágio inicial, mas as diretorias trabalham com "pressa", uma vez que a data de inscrição de novos reforços no futebol brasileiro se encerra no dia 28 de fevereiro. A informação, divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan, foi confirmada pela reportagem do Lance!.

A primeira proposta do Alviverde envolve o pagamento de 4 milhões de dólares (R$ 24 milhões na cotação atual). Desse montante, 2,5 milhões de dólares seriam abatidos, pois o Palmeiras ainda tem valores a receber pela transferência de John John, acordada no ano passado.

Fabinho, por sua vez, seria emprestado ao Red Bull Bragantino, com o objetivo de ganhar mais minutos em campo. Apesar de não atuar regularmente, o atleta segue no planejamento a longo prazo de Abel Ferreira, que havia barrado a saída do jogador anteriormente.

Posição do Palmeiras sobre reforços na janela

Presente no sorteio das datas das quartas de final da Campeonato Paulista, realizado na sede da FPF nesta segunda-feira (24), Anderson Barros evitou comentar sobre as negociações, assim como demais membros da diretoria do clube.

Vale lembrar que o Palmeiras tem até o fim de fevereiro, data de encerramento da janela de transferências no país, para registrar novos reforços.