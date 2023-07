Os problemas palmeirenses no mercado não são exclusividade desta janela de inverno. Na janela do início do ano o clube já apresentou dificuldades, tanto é que os primeiros e únicos reforços de 2023 chegaram praticamente em abril, após a disputa do Paulistão. A demora para buscar contratações pode ter custado a Copa do Brasil, uma vez que Artur, comprado junto ao Bragantino, havia disputado a competição pelo Massa Bruta e não pôde defender o Verdão. O atacante fez muita falta na eliminação diante do São Paulo.