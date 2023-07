São os casos de Vinicius Silvestre, que está no Portimonense-POR, de Rafael Navarro, que está no Colorado Rapids-EUA, de Giovani, que está no Al Sadd-QAT, e de Bruno Tabata, que está no Qatar SC-QAT. Todos eles foram removidos da lista, restando 46 nomes disponíveis para Abel Ferreira. Desses, 27 estão na base, no grupo de transição ou acabaram de subir para o profissional.