O atacante Dudu, desfalque das últimas partidas por dores na panturrilha direita, fez uma movimentação com bola com integrantes da comissão técnica e do Núcleo de Saúde e Performance. Ele não atua desde a eliminação para o São Paulo, na Copa do Brasil, no dia 13 de julho. A intenção da comissão técnica é deixá-lo pronto para as oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (2).