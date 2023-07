Na 19ª posição na tabela da competição, o Coelho não consegue sair do Z4 nem mesmo se vencer o Verdão neste domingo (30). Mesmo assim, a vitória é importante para quebrar uma sequência de seis jogos sem vitórias no Brasileiro. Com mata-mata da Sul-Americana no meio de semana, o técnico Vagner Mancini não deve poupar titulares e entra em campo com força máxima. As ausências são Adyson e Ricardo Silva lesionados.