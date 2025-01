A novela envolvendo a negociação de Andreas Pereira com o Palmeiras ganhou um novo capítulo nas últimas horas. Após não receber uma devolutiva do Fulham, da Inglaterra, pela proposta enviada pelo meio-campista, a direção alviverde aposta em uma "cartada final" para finalizar as trativas pelo jogador.

Empresário de Andreas, Giuliano Bertolucci irá se reunir com representantes do clube inglês para tentar sacramentar a transferência. A expectativa é que o profissional consiga uma resposta definitiva, para assim o Palmeiras começar, ou não, a procurar novos nomes no mercado. A informação da viagem foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola.

Titular e um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Marco Silva, Andreas Pereira possui contrato válido com o Fulham até junho de 2026. A proposta alviverde segue na casa dos 20 milhões de euros, mas o clube considera aumentar os valores das bonificações.

Caso por Andreas Pereira não evoluam, o Palmeiras tem dois atletas no radar como opções: Mathías Villasanti e Jorginho.

Ainda em dezembro, o Verdão sondou a situação do capitão do Grêmio, mas a chegada do técnico Gustavo Quinteiros, que conta com o jogador para a temporada, pode atrapalhar uma eventual saída do paraguaio.

Já Jorginho foi oferecido via empresários e é um nome que agrada ao departamento de futebol, mas foge das características buscadas pelo clube no mercado, que aposta em jogadores jovens e com potencial de revenda.

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, em ação pelo Fulham (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O fato do ítalo-brasileiro estar livre para assinar um pré-contrato é o grande diferencial dessa negociação, mas o Palmeiras, até o momento, não evoluiu com a negociação. O volante, inclusive, foi titular do Arsenal na eliminação para o Manchester United, em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, no último domingo (12).