Mattos compara elenco do Cruzeiro com os de Palmeiras e Flamengo: ‘Precisa de tempo’

CEO da SAF do Cruzeiro, Alexandre Mattos concedeu entrevista no último sábado (11), nos Estados Unidos, e afirmou que o elenco do clube mineiro "está fechado" para a temporada após a contratação do zagueiro Fabrício Bruno.

Na visão do dirigente, no entanto, a Raposa precisará de tempo para ter um time competitivo e com capacidade de encarar os principais rivais nacionais, como Palmeiras, Flamengo e Botafogo.

- O Cruzeiro ainda tem um chão muito grande, uma estrada muito grande a percorrer para ter um time competitivo. Quando se mexe muito, muda muito, você precisa de um tempo para as coisas começarem a fluir. Estamos elevando o nível, a quantidade e a qualidade, mas daí para se formar um time, necessita tempo - explicou Alexandre Mattos, CEO da Raposa.

Para Mattos, o Cruzeiro precisa aumentar sua capitalização não apenas para se sustentar a longo prazo como uma equipe competitiva, mas também para possuir um poder de investimento similar ao dos rivais.

- Não preciso nem falar do primeiro e segundo maiores investimentos (Flamengo e Palmeiras), mas algumas equipes estão com receitas de R$700, R$800 milhões. O Cruzeiro tem ainda que aumentar a sua receita, a curto e médio prazo, para que a gente se torne cada vez mais competitivo e cada vez mais alto-sustentável - completou.

Alexandre Mattos, CEO da SAF do Cruzeiro (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Nesta janela de transferências, o Cruzeiro realizou nove contratações: lateral-direito Fagner; o zagueiro Fabrício Bruno; os meias Christian, Rodriguinho e Eduardo; e os atacantes Bolasie, Marquinhos, Gabigol e Dudu.