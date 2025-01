Palmeiras faz atividades regenerativas após goleada e mira recorde no Paulistão Verdão estreia na competição estadual no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa, no Allianz Parque

Richard Ríos (à esquerda) e Luighi durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Richard Ríos (à esquerda) e Luighi durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)