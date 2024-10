Mancha Verde nega envolvimento em briga entre torcedores de Palmeiras e Cruzeiro

Transito da rodovia Fernão Dias após confronto entre torcedores de Palmeiras e Cruzeiro (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 28/10/2024 - 11:13 • São Paulo (SP)

Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde negou, em nota oficial publicada na manhã desta segunda-feira (28), envolvimento na briga com torcedores do Cruzeiro, em Mairiporã, interior de São Paulo, que deixou um morto e 17 feridos.

De acordo com testemunhas que estavam no local do confronto, todas as vítimas são cruzeirenses. O confronto ocorreu por volta das 5h20 (de Brasília) do último domingo (27), no Km 65 da rodovia Fernão Dias, em direção à Belo Horizonte.

Após as torcidas se cruzarem na rodovia, ao menos dois ônibus com torcedores do clube mineiro foram atacados. Um deles foi incendiado, enquanto o outro teve a estrutura danificada. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados por pessoas que presenciaram o ataque.

Ônibus incendiado após confronto entre torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Veja comunicado oficial da Mancha Verde sobre a briga entre torcedores de Palmeiras e Cruzeiro

A Mancha Alvi Verde vem sendo apontada injustamente, através de alguns meios de imprensa e redes sociais, de envolvimento em uma emboscada ocorrida na Rodovia Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã, na madrugada deste domingo (27). O incidente resultou tragicamente na morte de um torcedor do Cruzeiro e deixou outros feridos. Lamentamos profundamente mais esse triste acontecimento e manifestamos nossa solidariedade e demonstramos nosso consternamento aos familiares da vítima, repudiando com veemência tais atos de violência.

Queremos desde já deixar claro que a Mancha Alvi Verde não organizou, participou ou incentivou qualquer ação relacionada a esse incidente. Com mais de 45.000 associados, nossa torcida não pode ser responsabilizada por ações isoladas de cerca de 50 torcedores, que desrespeitam os princípios de respeito e paz que promovemos e defendemos.

A Mancha Alvi Verde repudia toda e qualquer forma de violência e reafirma seu comprometimento e compromisso com a segurança e a convivência pacífica entre torcedores. Estamos à disposição das autoridades para colaborar plenamente com as investigações, auxiliando na identificação e punição dos responsáveis por mais esse fatídico e lamentável episódio ocorrido na madrugada desse domingo.

