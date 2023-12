O Palmeiras espera a resposta do técnico Abel Ferreira sobre deixar a equipe ao fim da temporada e aceitar a proposta que recebeu do Al-Sadd, do Qatar. Mas isso não significa que o clube alviverde esteja parado no mercado. Pessoas ligadas ao Verdão teriam feito contato com os representantes de Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, para buscar mais informações.