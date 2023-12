Com grandes possibilidades de garantir o bicampeonato nacional, Abel Ferreira pode se despedir do Palmeiras após a conquista de mais um título. Na última semana, o jornal espanhol "Sport", da Espanha, noticiou que o Al-Sadd, do Qatar, estaria disposto a fazer do ídolo alviverde o treinador mais bem pago do mundo. Dias antes, o treinador português chegou a dizer que estava "de saco cheio" da rotina desgastante do futebol brasileiro. Com isso, o jogo diante do Fluminense, neste domingo (3), pode ser o último do treinador no Allianz Parque.