A semana no Palmeiras foi marcada pela notícia da proposta estratosférica do futebol qatari por Abel Ferreira. Segundo o jornal "Sport", o Al-Saad pode tornar o português o técnico mais bem pago do mundo. Ex-jogador do Alviverde, Denílson falou sobre o assunto no "Jogo Aberto" e afirmou que sente a saída do treinador "mais próxima".