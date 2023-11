Apesar do ótimo momento do Palmeiras, que lidera o Brasileirão, as especulações sobre o futuro do treinador Abel Ferreira permanecem no ar. O auxiliar Vitor Castanheira comandou o time na vitória por 4 a 0 sobre o América-MG, nesta quarta-feira (30), e respondeu se a comissão técnica acompanharia o português em caso de saída do Verdão.