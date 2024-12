De olho no mercado da bola, o Santos definiu mais um alvo para a temporada de 2025. Após sondar Tiquinho Soares, do Botafogo, para o ataque, a diretoria quer a contratação de Zé Rafael, volante do Palmeiras.

continua após a publicidade

De acordo com o jornalista Fábio Sormani, as condições apresentadas pela diretoria e os valores da negociação são mantidos em sigilo.

Com o retorno à Série A, a diretoria do Santos quer um jogador experiente para o meio de campo. Desta forma, surgiu o nome de Zé Rafael. Embora seja visto como uma figura importante no elenco alviverde, o clube não descarta a negociação.

No Palmeiras desde 2019, Zé Rafael tem contrato válido até dezembro de 2026. Ele foi revelado pela base do Coritiba e soma passagens por Londrina, Bahia, além do time paulista, onde viveu o auge da sua carreira. No entanto, devido às recentes lesões, perdeu espaço. Em 2024, por exemplo, disputou apenas 37 jogos.

continua após a publicidade

Títulos de Zé Rafael no Palmeiras

Pelo Palmeiras, Zé Rafael tem uma carreira bastante vitoriosa. Desde 2020, o volante somou 11 títulos, entre Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão e Supercopa do Brasil.

Campeonato Paulista: 2020, 2022, 2023 e 2024

Libertadores: 2020 e 2021

Copa do Brasil: 2020

Recopa Sul-Americana: 2022

Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

Supercopa do Brasil: 2023

Quem seu time quer contratar? Para onde vai seu jogador favorito? Quem retorna de empréstimo Acompanhe em tempo real com o Lance! o vai e vem do mercado, as notícias, rumores, acertos e todas as informações no mercado da bola.