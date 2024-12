O mercado da bola Lance! está de cara nova! Com o fim da temporada do futebol brasileiro, as atenções se voltam ao vai e vem do mercado e aos principais rumores que aquecem o futebol brasileiro.

Desta forma, preparamos uma experiência ainda mais rápida e completa ao usuário com todas as especulações que estão em alta no mercado. Além do Brasil, as possíveis transferências europeias também estarão disponíveis.

No mercado da bola Lance! você encontrará as principais notícias e rumores, além do status de cada negociação e a situação dos jogadores do Brasil e do mundo com os clubes que estão na mira. É possível também filtrar os clubes desejados para tornar a sua experiência ainda mais individual.

Em paralelo a isso, haverá um guia atualizado com todas as especulações e contratações visando a temporada de 2025 dividido por time. Serão eles: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Grêmio, Internacional, São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG e Cruzeiro.

Janela de Transferências: quando abre o mercado?

Em 2025, haverá uma janela excepcionalmente no meio do ano devido ao Mundial de Clubes, ou Supermundial, criado pela Fifa, que reunirá 32 equipes durante 15 de junho e 13 de julho. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo serão os representantes brasileiros.

O período estabelecido pela CBF juntamente à Fifa foi de 02 de junho a 10 de junho. Assim, a equipes poderão contratar reforços pontuais visando o título de campeão do mundo.

Campeonato Brasileiro (Brasil) : 03 de janeiro a 28 de fevereiro;

: 03 de janeiro a 28 de fevereiro; Bundesliga (Alemanha) : 01 de janeiro a 03 de fevereiro;

: 01 de janeiro a 03 de fevereiro; Ligue 1 (França) : 1º de janeiro a 03 de fevereiro;

: 1º de janeiro a 03 de fevereiro; Premier League (Inglaterra) : 1º de janeiro a 03 de fevereiro;

: 1º de janeiro a 03 de fevereiro; Serie A (Itália) : 02 de janeiro a 03 de fevereiro;

: 02 de janeiro a 03 de fevereiro; Primeira Liga (Portugal) : 02 de janeiro a 04 de fevereiro;

: 02 de janeiro a 04 de fevereiro; La Liga (Espanha): 02 de janeiro a 03 de fevereiro;

