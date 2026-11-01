Palmeiras soma três desfalques para ida da Copa do Brasil com o Vasco

O Palmeiras terá ao menos três desfalques para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco. As equipes se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque. O confronto de volta está marcado para uma semana depois, no Rio de Janeiro, quando será definido um dos finalistas da competição.

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Os atacantes Ramón Sosa e Paulinho não participaram dos treinamentos com o restante do elenco ao longo da última semana e serão desfalques contra o Vasco. O paraguaio trata uma lesão muscular na coxa, enquanto o camisa 10 se recupera de um trauma na panturrilha.

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Conforme antecipado pelo Lance!, os dois não teriam condições de jogo neste domingo e ainda são dúvidas para o confronto de volta, no Rio de Janeiro. Ambos serão reavaliados pelo departamento médico nos próximos dias, mas ainda precisam passar pelo processo de transição física antes de ficarem à disposição da comissão técnica.

Jefté, por sua vez, segue afastado após testar positivo em exame antidoping e aguarda a definição da data de seu julgamento, quando poderá conhecer a possível punição. O lateral está suspenso preventivamente, por tempo indeterminado, e não pode frequentar as instalações do clube enquanto durar o afastamento.

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Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque (Lucas Evangelista).

Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal. A partida decisiva será disputada uma semana depois, no Rio de Janeiro. Além da vaga na final, a classificação também representa a possibilidade de garantir uma premiação de R$ 34 milhões ao vencedor da eliminatória.

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