Palmeiras tem dilêmas para clássico após manter sequência histórica no Paulistão

O Palmeiras voltou a vencer na estreia do Paulistão e manteve a invencibilidade que perdura desde 1995. Mesmo com uma equipe alternativa, os comandados de Abel Ferreira saíram do Canindé com os três pontos, em confronto marcado pelo gol do jovem Luighi após bela jogada coletiva.

A última derrota em estreias no Estadual ocorreu justamente diante da Portuguesa. À época, o Palmeiras deixou o estádio do rival derrotado por 2 a 1. Agora, são 30 anos sem derrotas na primeira partida da competição e um primeiro passo rumo à classificação para o mata-mata.

Mesmo no início da temporada e ainda em fase de preparação física, Abel Ferreira voltou a lidar com problemas físicos no elenco. Com a lesão de Jefté ainda na primeira etapa da vitória sobre a Portuguesa, o Palmeiras chegou a sete jogadores no departamento médico, além de Flaco López, que ficou fora da partida por conta de uma gripe.

Entre os desfalques está o atacante Vitor Roque, vice-artilheiro da equipe em 2025. O camisa 9 sofreu uma entorse no tornozelo durante os treinamentos na Academia de Futebol e será reavaliado pelo departamento médico nos próximos dias, sendo dúvida para a partida contra o Santos.

Além de Vitor Roque, a comissão técnica tem os seguintes jogadores lesionados: Paulinho, Lucas Evangelista, Figueiro, Facundo Torres, Felipe Anderson e Jefté.

Assim, Abel Ferreira segue com dúvidas para o próximo compromisso e deve manter uma escalação alternativa para o clássico. Entre os principais fatores que afetam o elenco alviverde estão o curto período de descanso, de cerca de 25 dias, e o tempo reduzido de preparação para a estreia.

Ao todo, o Palmeiras realizou apenas quatro dias de atividades no CT, com treinos em dois períodos. A preparação, no entanto, esteve longe de agradar Abel Ferreira, que voltou a criticar o calendário nacional e afirmou que manterá a rotação do elenco no torneio estadual.

- Não me parece sensato e bom para a saúde dos jogadores ter o primeiro jogo oficial ao final de uma semana, quando há outros clubes que estão se preparando desde novembro e dezembro. Não acho que seja justo, devemos pensar e refletir. Normalmente se dá três a quatro semanas para preparar o primeiro jogo oficial - disse o treinador.

Abel Ferreira em entrevista coletiva após vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, por 1 a 0, na estreia do Paulistão (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O início do calendário nacional foi antecipado em razão da pausa para a Copa do Mundo no meio do ano. Com isso, o Palmeiras disputará seis partidas em um intervalo de 19 dias, entre compromissos pelo Campeonato Paulista e pelo Brasileirão.

Para o treinador alviverde, serão necessárias cerca de quatro semanas para que o grupo atinja a forma física ideal. Isso deve ocorrer já na segunda semana de fevereiro, após a realização de dez partidas e três clássicos regionais.

- Em quatro ou cinco semanas (o elenco do Palmeiras entrará em forma). Agora, o Jefté vai demorar mais tempo, pois teve uma lesão. Vitor Roque teve uma entorse no tornozelo no treino. Felipe Anderson está de fora. Paulinho está fora. (Flaco) López ficou gripado. Facundo teve problema físico no treino - revelou.

O Palmeiras terá três dias de preparação antes de voltar a campo na próxima quarta-feira (14), quando recebe o Santos, na Arena Barueri. Vale lembrar que o gramado do Allianz Parque segue em reforma para melhorias no material sintético, com previsão de término para a última semana de fevereiro.

